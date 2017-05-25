Российская волейболистка Кошелева подписала контракт с "Галатасараем"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская волейболистка Татьяна Кошелева перешла в турецкий клуб "Галатасарай". Об этом сообщает портал World of Volley.

По информации издания, стороны уже подписали соглашение и вскоре объявят о нем официально. В сезоне-2016/17 29-летняя доигровщица выступала за турецкий "Экзачибаши".

Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).