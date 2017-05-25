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Российская волейболистка Кошелева подписала контракт с "Галатасараем"

Спорт
25 мая, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В сезоне-2016/17 29-летняя доигровщица выступала за турецкий "Экзачибаши"

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Татьяна Кошелева

Татьяна Кошелева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская волейболистка Татьяна Кошелева перешла в турецкий клуб "Галатасарай". Об этом сообщает портал World of Volley.

По информации издания, стороны уже подписали соглашение и вскоре объявят о нем официально. В сезоне-2016/17 29-летняя доигровщица выступала за турецкий "Экзачибаши".

Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).

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