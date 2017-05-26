Командный Кубок президента по самбо пройдет в Москве в 11-й раз

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кубок президента Российской федерации по самбо пройдет в пятницу на Малой спортивной арене столичных Лужников. В командных соревнованиях примут участие более 100 сильнейших самбистов России.

Соревнования за Кубок президента пройдут в формате "стенка на стенку" в девяти весовых категориях среди мужчин - до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. Итоговый результат командного зачета определяется по сумме баллов, полученных спортсменами в каждой из весовых категорий. Начинают поединки спортсмены самой легкой категории, завершают - тяжеловесы свыше 100 кг.

Предварительные соревнования стартуют в 10:00 мск, в 17:00 состоится церемония открытия турнира, после чего пройдут финальные схватки. В числе участников турнира - чемпионы мира и Европы, представляющие команды силовых структур.

Кубок президента России по самбо был учрежден в 2006 году, нынешний турнир пройдет в российской столице в 11-й раз. Год назад на юбилейном турнире в третий раз победу одержала команда Федеральной службы войск национальной гвардии, которая в финале победила соперников из Министерства внутренних дел.

На прошлой неделе мужская сборная России по боевому самбо вновь одержала убедительную победу в общем зачете на прошедшем в Минске чемпионате Европы, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.