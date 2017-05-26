Командный Кубок президента по самбо пройдет в Москве в 11-й раз

Командный Кубок президента по самбо пройдет в Москве в 11-й разСпорт 26 мая, 0:20
Одиннадцать экипажей сборной России стартуют на чемпионате Европы по греблеСпорт 26 мая, 0:10
Карасев: задачей "Зенита" является выход в баскетбольную ЕвролигуСпорт 25 мая, 23:49
Россиянин Кузнецов вышел в полуфинал турнира АТP в ЖеневеСпорт 25 мая, 23:30
НАТО будет укреплять оборону и развивать диалог в отношениях с РоссиейМеждународная панорама 25 мая, 23:06
Без сюрпризов: соглашение по сокращению нефтедобычи продлено до апреля 2018 годаЭкономика и бизнес 25 мая, 23:04
Страны НАТО приняли национальные планы по увеличению военных расходовМеждународная панорама 25 мая, 22:59
Форвард "Зенита" Тимма заявил, что имеет предложения от клубов НБАСпорт 25 мая, 22:55
Корстин: решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось вернымСпорт 25 мая, 22:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кубок президента Российской федерации по самбо пройдет в пятницу на Малой спортивной арене столичных Лужников. В командных соревнованиях примут участие более 100 сильнейших самбистов России.
Соревнования за Кубок президента пройдут в формате "стенка на стенку" в девяти весовых категориях среди мужчин - до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. Итоговый результат командного зачета определяется по сумме баллов, полученных спортсменами в каждой из весовых категорий. Начинают поединки спортсмены самой легкой категории, завершают - тяжеловесы свыше 100 кг.
Предварительные соревнования стартуют в 10:00 мск, в 17:00 состоится церемония открытия турнира, после чего пройдут финальные схватки. В числе участников турнира - чемпионы мира и Европы, представляющие команды силовых структур.
Кубок президента России по самбо был учрежден в 2006 году, нынешний турнир пройдет в российской столице в 11-й раз. Год назад на юбилейном турнире в третий раз победу одержала команда Федеральной службы войск национальной гвардии, которая в финале победила соперников из Министерства внутренних дел.
На прошлой неделе мужская сборная России по боевому самбо вновь одержала убедительную победу в общем зачете на прошедшем в Минске чемпионате Европы, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.