DM: рекламное выступление Роналду в Лондоне отменено из-за повышенной угрозы теракта

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DM: рекламное выступление Роналду в Лондоне отменено из-за повышенной угрозы терактаСпорт 26 мая, 15:18
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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отменил свое выступление в рамках рекламной кампании бренда Sixpad в Лондоне из-за повышенной угрозы теракта после трагических событий в Манчестере. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Выступление португальца было намечено на субботу.
"После повышения уровня террористической угрозы в Великобритании мы вынуждены сообщить об отмене субботнего выступления Роналду, - говорится в заявлении компании. - Безопасность имеет первостепенное значение, и с учетом высокого уровня мероприятия мы решили отложить его на более поздний срок".
В ночь с понедельника на вторник на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, 23 из них находятся в критическом состоянии.