Праздник футбола пройдет в Екатеринбурге 27-28 мая

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Футбольный праздник, приуроченный к Кубку конфедераций 2017 года в России, пройдет в Екатеринбурге 27-28 мая. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года в России welcome2018.com.
Праздник состоится на Площади 1905 года. С 12:00 до 20:00 гости мероприятия смогут принять участие в футбольном мини-турнире, увидеть выступление футбольных фристайлеров и поучаствовать в тест-драйве автомобилей Hyundai.
На празднике также выступит популярный местный музыкальный коллектив "Каникулы Cover Band". Гости смогут принять участие в конкурсах и викторинах, победителей ждут памятные призы и главный трофей - билеты на матчи Кубка конфедераций. Вход на мероприятие свободный.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018