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Фигуристки Липницкая и Сотникова не заявлены для участия в Гран-при сезона-2017/18

Спорт
26 мая, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Фамилии спортсменок не значатся в списках участников ни одного из шести этапов

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Юлия Липницкая

Юлия Липницкая

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки 2014 года в Сочи Юлия Липницкая и Аделина Сотникова не выступят на этапах серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фамилии спортсменок не значатся в списках участников ни одного из шести этапов.

Сотникова - олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Липницкая - победительница командного турнира. Ранее Сотникова объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Липницкая работает с Алексеем Урмановым. Сообщалось, что фигуристки вошли в число кандидатов в сборную России на олимпийский сезон.

Сотникова не выступала в прошлом сезоне, Липницкая приняла участие только в одном этапе Гран-при (12-е место).

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