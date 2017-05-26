Фигуристки Липницкая и Сотникова не заявлены для участия в Гран-при сезона-2017/18

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки 2014 года в Сочи Юлия Липницкая и Аделина Сотникова не выступят на этапах серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фамилии спортсменок не значатся в списках участников ни одного из шести этапов.

Сотникова - олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Липницкая - победительница командного турнира. Ранее Сотникова объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Липницкая работает с Алексеем Урмановым. Сообщалось, что фигуристки вошли в число кандидатов в сборную России на олимпийский сезон.

Сотникова не выступала в прошлом сезоне, Липницкая приняла участие только в одном этапе Гран-при (12-е место).