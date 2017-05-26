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Путин уверен, что турнир по самбо на Кубок президента РФ станет ярким событием

Спорт
26 мая, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Турнир пройдет на Малой спортивной арене столичных "Лужников"

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Кубок президента РФ по самбо

Кубок президента РФ по самбо

© ТАСС/Зураб Джавахадзе, архив

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам всероссийского турнира по самбо на Кубок президента РФ, выразив уверенность в том, что состязание станет ярким, запоминающимся событием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Отрадно, что с каждым годом турнир уверенно наращивает свой потенциал, собирает большое количество титулованных участников и сильных команд из многих регионов России, вносит значимый вклад в популяризацию самбо - захватывающего, зрелищного вида спорта, который закаляет характер, воспитывает у борцов стойкость, выносливость, упорство, уважение к сопернику", - говорится в послании президента.

Глава государства выразил уверенность в том, что нынешние состязания "вновь порадуют гостей увлекательной, честной борьбой и красивыми победами", а также "станут ярким, запоминающимся событием".

Кубок президента РФ по самбо пройдет на Малой спортивной арене столичных "Лужников". В командных соревнованиях примут участие более 100 сильнейших самбистов России. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. 

Кубок президента России по самбо был учрежден в 2006 году, нынешний турнир пройдет в российской столице в 11-й раз. Год назад на юбилейном турнире в третий раз победу одержала команда Федеральной службы войск национальной гвардии, которая в финале победила соперников из Министерства внутренних дел.

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