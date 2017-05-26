Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым остановил свой выбор на небольшой коммуне в австрийских Альпах - Нойштифт-им-Штубайтале.

Нойштифт хорошо знаком Черчесову - будучи игроком, он на протяжении шести лет выступал за "Тироль", трижды становился с ним чемпионом страны, а затем два года тренировал "Ваккер-Тироль", который был создан после банкротства клуба. Специалист неоднократно проводил здесь сборы и в качестве главного тренера российских клубов. Австрия - одна из самых популярных стран для сборов российских команд, здесь в свое время готовились "Спартак", "Динамо", "Анжи", "Рубин", "Краснодар", "Зенит", "Локомотив" и другие клубы.

"В нашем понимании команде надо уединиться и спокойно готовиться к турниру, - объяснил свой выбор Черчесов в интервью ТАСС в середине мая. - Сменить атмосферу иногда стоит, хотим мы этого или нет, но если бы мы готовились у себя в стране, имел бы место излишний ажиотаж".

По примеру сборных Франции и Испании

Нойштифт-им-Штубайталь, как и еще несколько подобных коммун, располагается в долине Штубай, которая протянулась вдоль Альп (так называемые Штубайские Альпы, ледник также носит название Штубай) на 35 километров к юго-западу. На автобусе от Инсбрука, который имеет развитые авиа- и железнодорожное сообщение, до поселения можно добраться за 40 минут. Население - около 4,5 тысячи человек, большинство занято в сфере туризма - местные горы являются отличным местом для любителей горнолыжного спорта и парапланеризма.

Сборная остановилась в пятизвездочный гостинице "Ягдхоф", игроки расположились в одноместных номерах, в которые, как рассказал ТАСС менеджер команды Евгений Савин, специально провели российские федеральные каналы. В гостинице есть спа, бассейны, корт для тенниса. "Отель имеет опыт приема команд, особенных пожеланий не было, все что нужно, здесь есть, - рассказал Савин. - У всех команд примерно схожие требования - чтобы были большие комнаты, отдельные залы питания и собраний; отель практически полностью под нас закрыт".

Гостиница сборной pic.twitter.com/PEa1pjF9qW — Антон Рассказов (@RougeTerreur) 26 мая 2017 г.

Два тренировочных поля располагаются в 10 минутах езды на автобусе от гостиницы в сторону Инсбрука, в деревне Кампль. На них свои домашние матчи в шестом по силе дивизионе чемпионата Австрии проводит местный клуб "Нойштифт" (SSV Neustift). Рядом с полями установлен специальный шатер с тренажерами. Не обделены и представители СМИ, которых в Австрию прибыло полтора десятка, - в административном домике, в нескольких метрах от полей, организован пресс-центр с доступом к интернету и всеми удобствами.

В Нойштифт-им-Штубайтале готовились, в частности, сборная Франции перед домашним чемпионатом Европы - 2016, на котором она дошла до финала, и команда Испании перед победным чемпионатом Европы 2008 года. Регулярно здесь работают польская "Легия", голландский "Аякс", дрезденское "Динамо", итальянский "Дженоа".

"Давно определились с этим местом, еще зимой, и Станислав Саламович (Черчесов) это место хорошо знает, - рассказал Савин. - В первый раз приехали сюда в феврале, когда поля были еще частично под снегом, отель мы уже видели раньше. Есть все для восстановления, спа, недалеко поле и аэропорт, то есть с точки зрения логистики очень хороший вариант. Здесь все достаточно четко, никаких проблем нет, все наши пожелания исполняются".

Исключительно работа

Нойштифт-им-Штубайталь предназначен исключительно для спортивного отдыха. Корреспонденты ТАСС обошли все поселение после 23:00 по местному времени и наткнулись лишь на одно увеселительное заведение - небольшую пиццерию-бар. В остальном ничто не нарушает покой и тишину альпийской долины. Впрочем, развлечения сборной сейчас ни к чему.

На вопрос о возможности организации мероприятий, чтобы отвлечься от тренировочного процесса, Савин ответил: "Пока планов нет, но в процессе такие вещи несложно организовать. Если главный тренер посчитает нужным, мы это организуем, но пока мы, естественно, думаем только о работе".

"Хорошее впечатление, атмосфера, все готовимся к большому турниру. У сборной отличные условия, все довольны, - сказал после тренировки в пятницу защитник сборной Руслан Камболов. - Тот факт, что вокруг нет болельщиков, каждый оценивает индивидуально".

На австрийском сборе команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первое и второе места.