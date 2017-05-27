Вратарь любительского клуба "Нойштифт" мечтает тренироваться со сборной России по футболу

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России по футболу, которая продолжает подготовку к Кубку конфедераций в австрийском Нойштифт-им-Штубайтале, пока вынуждена обходиться без двух вратарей - Игоря Акинфеева и Владимира Габулова. Свои услуги российской команде через ТАСС предложил голкипер местного клуба "Нойштифт" нигериец Бест Джуниор.

Бест сам начал разговор на эту тему во время тренировки команды Станислава Черчесова в пятницу вечером. "Вы же освещаете сбор российской команды? А где же Андрей Шевченко (бывший нападающий сборной Украины - прим. ТАСС)?" - сказал с улыбкой Джуниор. "Конечно, шучу, - продолжил он. - На самом деле, я два года учился в Харькове, а теперь вот играю вратарем за местный клуб; вы и украинцы для меня почти одно и то же, вы очень похожи".

На Украине 30-летний нигериец изучал юриспруденцию. На просьбу рассказать, как он оказался в клубе в небольшом городке в австрийских Альпах, который играет в шестом по силе дивизионе чемпионата страны, собеседник ТАСС только отмахнулся: "Не стоит. Это слишком длинная и запутанная история".

"Акинфеев - вратарь мирового уровня"

"Я ведь знаю вашего вратаря Игоря Акинфеева, видел его матчи за ЦСКА, он реально вратарь мирового уровня! - тут же продолжил Бест. - Почему его нет? Скоро приедет? Хорошо, буду рад его увидеть".

На замечание, что, помимо Акинфеева, который из-за проблем с пяткой приедет в Австрию через несколько дней, российская сборная вынуждена обходится без еще одного голкипера Габулова, который пока задействован в играх тульского "Арсенала", нигериец сказал: "Значит, у вас здесь пока только два вратаря. Если честно, очень хотелось бы потренироваться с вашей командой, уверен, в грязь лицом не ударю, конкуренцию создам. Знаешь, это прямо становится моей локальной мечтой".

Бест сравнил Акинфеева с основным вратарем сборной Франции последних нескольких лет Уго Льорисом, который выступает за английский "Тоттенхэм". "Играет надежно, при этом может выдать суперсэйв", - пояснил он.

Собеседник ТАСС также поинтересовался, как обстоят дела у бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина, которого он запомнил по выступлениям за лондонский "Арсенал". "А еще в то время играл другой русский нападающий за "Тоттенхэм" (Роман Павлюченко), а чуть раньше - в "Челси" (полузащитник Алексей Смертин), который купил Роман Абрамович", - вспомнил нигериец.

Корреспонденту ТАСС не удалось найти какую-то информацию о Бесте в интернете, однако не верить нигерийцу причин пока нет - он подробно расспросил о графике сборной и пообещал по возможности посещать каждую тренировку.

Сборная России будет тренироваться в Австрии до 3 июня, после чего переедет в Будапешт, где 5 июня проведет товарищескую встречу с командой Венгрии. 9 июня команда сыграет в Москве со сборной Чили. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Команда Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).