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Сарсания: "Зениту" не хватает сильных российских футболистов

Спорт
27 мая, 16:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

О назначении Сарсании на пост спортивного директора "Зенита" было объявлено в субботу

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Санкт- петербургскому "Зениту" не хватает российских футболистов высокого уровня. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал спортивный директор клуба Константин Сарсания.

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Сарсания стал спортивным директором футбольного клуба "Зенит"

О назначении Сарсании на пост спортивного директора "Зенита" было объявлено в субботу. В пятницу же стало известно, что бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко стал председателем правления и президентом "Зенита", до завершения корпоративных процедур он будет исполнять обязанности генерального директора клуба. Сарсания уже работал спортивным директором "Зенита" - с 2006 по 2007 годы, в то время президентом клуба тоже был Фурсенко. Также Сарсания был советником Фурсенко, когда тот возглавлял РФС.

На вопрос, чей состав лучше - нынешнего "Зенита" или команды 2006 года, Сарсания ответил: "С одной стороны, когда мы в 2006 году пришли в "Зенит", команда занимала в чемпионате России восьмое место, но с другой, в "Зените" были ребята с очень высоким потенциалом - это, например, (Андрей) Аршавин, (Игорь) Денисов, (Александр) Кержаков, (Александр) Анюков, Слава Малафеев, был в команде и Владислав Радимов. Россияне составляли косяк, но при этом нужно было усилить "Зенит" сильными игроками - как иностранными, так и российскими, что мы и сделали".

"Думаю, сейчас в "Зените" не хватает российских игроков. Плюс большая проблема, что практически нет питерцев. И в-третьих, нет ребят, которые могут сделать make difference ("сделать разницу"), как говорил Дик Адвокат (бывший главный тренер "Зенита") - были Халк и Витсель, но теперь их нет. Без этого, конечно, сложно", - отметил спортивный директор "Зенита".

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"Надо правильно и тонко подойти к процессу создания новой команды. Мало того, что она должна быть создана, она должна быть усилена, ее костяк должен укрепиться, сильных российских игроков недостаточно", - сказал Сарсания.

"Задача - выиграть чемпионат"

По словам Сарсании, в "Зенит" его пригласил Фурсенко. "Я очень благодарен Сергею Александровичу (Фурсенко) за это приглашение. Мне всегда было приятно с ним работать, поэтому его предложения я принял с радостью", - отметил он.

"Общая задача, поставленная перед нами - чтобы "Зенит" постоянно играл в Лиге чемпионов. Что касается следующего сезона, то у "Зенита", я считаю, должна быть задача выиграть чемпионат (России), а также как можно успешнее выступить в Лиге Европы", - сказал Сарсания.

"Что касается моих функций, то это трансферная и селекционная политика, взаимосвязь первой команды, "Зенита-2" и "молодежки", работа с академией, тесное общение с главным тренером и футболистами. Это все мне знакомо. Я понимаю, что мне нужно делать", - отметил собеседник ТАСС.

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