Сын Константина Цзю одержал пятую победу в профессиональном боксе

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим одержал пятую победу на профессиональном ринге. В рейтинговом шестираундовом бою в весовой категории до 72,6 кг в Серферс Пэрэдайзе (Австралия) он победил австралийца Адама Фицсиммонса техническим нокаутом в третьем раунде.
Теперь на счету 22-летнего Цзю 5 побед (4 - нокаутом), ни одного поражения. Он дебютировал 17 декабря прошлого года, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.
В послужном списке Фицсиммонса 2 победы (1 - нокаутом), 2 поражения.