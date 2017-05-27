Сын Константина Цзю одержал пятую победу в профессиональном боксе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим одержал пятую победу на профессиональном ринге. В рейтинговом шестираундовом бою в весовой категории до 72,6 кг в Серферс Пэрэдайзе (Австралия) он победил австралийца Адама Фицсиммонса техническим нокаутом в третьем раунде.

Теперь на счету 22-летнего Цзю 5 побед (4 - нокаутом), ни одного поражения. Он дебютировал 17 декабря прошлого года, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.

В послужном списке Фицсиммонса 2 победы (1 - нокаутом), 2 поражения.