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Фарм-клуб "Куньлуня" подписал договор о вступлении в ВХЛ

Спорт
27 мая, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Команда будет называться "Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян"

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и Федерация хоккея Китая подписали договор о вступлении фарм-клуба пекинского "Куньлуня" в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Команда "Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян" будет выступать в Харбине и представлять провинцию Хэйлунцзян. На торжественной церемонии подписания договора были представлены 15 китайских игроков нового клуба.

"Куньлунь" дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в прошедшем сезоне. Команда заняла восьмое место в Восточной конференции и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила магнитогорскому "Металлургу".

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