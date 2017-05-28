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WP: Овечкин в составе "Вашингтона" сыграет на стадионе Военно-морской академии США

Спорт
28 мая, 4:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

По сообщению издания, Национальная хоккейная лига в понедельник объявит о проведении матча на открытом воздухе 34-тысячной арены Военно-морской академии США, в котором сыграет клуб "Вашингтон"

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Стадион Военно-морской академии США перед футбольным матчем с командой Академии ВВС США в 2007 году

Стадион Военно-морской академии США перед футбольным матчем с командой Академии ВВС США в 2007 году

© AP Photo/ Steve Ruark

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести матч на открытом воздухе на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщает издание Washington Post.

Сообщается, что о данном событии будет официально объявлено в понедельник. В матче планируется участие клуба НХЛ "Вашингтон", в составе которого выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Название соперника команды из столицы США, а также дата проведения игры, не сообщаются.  Данный матч станет первым в истории профессиональных спортивных лиг Северной Америки, который пройдет в Военно-морской академии США.

НХЛ традиционно проводит матчи на открытом воздухе. 1 января 2018 года в рамках юбилейной 10-й "Зимней классики" сыграют "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Баффало". 10-я "Зимняя классика" пройдет на стадионе "Сити-филд" в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс". Рекорд посещаемости арены был установлен в 2013 году во время Матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB) - 45 186 зрителей.

Стадион Военно-морской академии США, который носит название Navy-Marine Corps Memorial Stadium, был построен в 1959 году и вмещает 34 тыс. зрителей. На арене проходят матчи команд местной академии по американскому футболу и лакроссу. В 2004 году арена была реконструирована за $3,1 млн. Рекорд посещаемости стадиона был зафиксирован 5 октября 2013 года на матче по американскому футболу между местной командой академии против сборной Академии ВВС США - 38 225 зрителей. Во время Олимпийских игр 1984 года на арене проходили матчи футбольного турнира.

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