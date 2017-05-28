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Болозин и Кияшко завоевали серебро на чемпионате Европы по академической гребле

Спорт
28 мая, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Победили ирландцы Марк О'Донован и Шейн О'Дрисколл, которые преодолели дистанцию за 6 минут и 32,340 секунды

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко завоевали серебряные медали в заезде легковесных двоек без рулевых на 2000 метров на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в чешском городе Рачице.

Победили ирландцы Марк О'Донован и Шейн О'Дрисколл, которые преодолели дистанцию за 6 минут и 32,340 секунды. Российская пара уступила им 2,4 секунды. Третьими на финиш пришли итальянцы Джузеппе Ди Маре и Альфонсо Скальцоне (+2,55).

Чемпионат Европы по академической гребле в Рачице завершится в воскресенье.

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