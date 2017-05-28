Анюшина в паре со Степановой завоевала вторую медаль на этапе КМ по гребле на байдарках

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские спортсменки Елена Анюшина и Кира Степанова завоевали серебряные медали в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде.

Победу одержали новозеландки Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Райан, показавшие на финише время 1 минуту и 38,349 секунд. Россиянки уступили им 2,531 секунды. Третьими стали словенки Аня Остерман и Спела Пономаренко (+3,493).

Для Анюшиной эта медаль стала второй на этапе Кубка мира в Венгрии. В субботу она завоевала золото в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров.

Этап Кубка мира в Сегеде является первым в сезоне, на котором выступают российские спортсмены. Он завершится 28 мая.