Анюшина в паре со Степановой завоевала вторую медаль на этапе КМ по гребле на байдарках

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские спортсменки Елена Анюшина и Кира Степанова завоевали серебряные медали в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде.
Победу одержали новозеландки Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Райан, показавшие на финише время 1 минуту и 38,349 секунд. Россиянки уступили им 2,531 секунды. Третьими стали словенки Аня Остерман и Спела Пономаренко (+3,493).
Для Анюшиной эта медаль стала второй на этапе Кубка мира в Венгрии. В субботу она завоевала золото в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров.
Этап Кубка мира в Сегеде является первым в сезоне, на котором выступают российские спортсмены. Он завершится 28 мая.