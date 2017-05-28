Чемпионка мира по боксу Кулакова проведет бой в андеркарде поединка Поветкин - Руденко

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский боксер Светлана Кулакова проведет следующий поединок 1 июля в андеркарде боя Александра Поветкина. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
"Я проведу бой 1 июля в андеркарде поединка Александра Поветкина. Соперник пока не определен", - сказала Кулакова.
Поветкин 1 июля в Москве проведет поединок с украинцем Андреем Руденко.
В декабре прошлого года Кулакова победила француженку Приску Вико в бою за титул чемпионки мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе.
В активе Кулаковой 11 побед и одна ничья в профессиональной карьере.