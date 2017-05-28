Александр Медведев не исключил, что хоккеист Гавриков может стать игроком СКА

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков может заключить контракт с санкт-петербургским СКА. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров СКА Александр Медведев.
В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел "Парад чемпионов", посвященный победе местного хоккейного клуба СКА в Кубке Гагарина. В финальной серии петербуржцы оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" с общим счетом 4-1.
"Станет ли игроком СКА Гавриков? Подождите, сначала надо провести переговоры. Думаю, вас ждет приятный сюрприз", - сказал Медведев.
Минувший сезон Гавриков провел в ярославском "Локомотиве".