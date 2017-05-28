Кирьяков заявил, что ему есть что обсудить с руководством ФК "Арсенал" по поводу будущего

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков заявил ТАСС, что обсудит свое будущее в клубе с руководством; на вопрос, хочет ли он остаться, специалист отвечать отказался.

"Арсенал" по сумме двух матчей обыграл красноярский "Енисей" в переходных матчах за право остаться в премьер- лиге - 1:2 на выезде и 1:0 дома. После матча последнего тура чемпионата, когда стало ясно, что "Арсенал" сыграет в переходных играх, Кирьяков заявил, что оставить клуб в премьер-лиге - вызов для него.

"Эмоций не осталось, все осталось на футбольном поле, - признался Кирьяков. - Думаю, вызов принял достойно. Но это общая заслуга, не только моя - команда, тренерский штаб, президент, генеральный директор, административный штаб. Ребята - молодцы: в решающий момент вытащили из себя все резервы, оставили себя полностью на футбольном поле, отлично сработали".

"Я всех поздравляю. Весь клуб проделал огромную работу, чтобы команда ни в чем не нуждалась. Мы все сделали это все вместе", - добавил собеседник ТАСС.

"По поводу будущего понимания нет"

На вопрос, есть ли у него понимание, останется ли он в клубе на следующий сезон, тренер ответил: "Пока ничего не понимаю. Мой контракт заканчивается 31 мая, есть что обсудить с руководством, есть о чем поговорить. Вы знаете, мне кажется, сейчас не стоит задавать этот вопрос. Надо просто насладиться тем, что мы сделали, а потом уже будем думать о будущем".

"Не хочу на эту тему говорить. Победа сейчас - самое главное. Тем более, на фоне того, что "Оренбург" проиграл в тяжелой борьбе, а мы в тяжелой борьбе выиграли", - добавил Кирьяков.

Ранее генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов заявил ТАСС, что Кирьяков выполнил задачу на сезон - остаться в премьер-лиге, однако его будущее будет обсуждаться на попечительском совете клуба, которое состоится на днях.