Кирьяков заявил, что ему есть что обсудить с руководством ФК "Арсенал" по поводу будущего

Малафеев: отставка главного тренера ФК "Зенит" Луческу была предсказуемаСпорт 28 мая, 21:57
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил фильм Эстлунда "Квадрат"Культура 28 мая, 21:38
Боярский считает, что "Зениту" следовало дать Луческу еще один шансСпорт 28 мая, 21:27
Кирьяков заявил, что ему есть что обсудить с руководством ФК "Арсенал" по поводу будущегоСпорт 28 мая, 21:24
В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасностиОбщество 28 мая, 21:24
"Рома" победила "Дженоа" в последнем матче ТоттиСпорт 28 мая, 21:14
Балашов: Кирьяков выполнил задачу, но его судьбу решит попечительский совет ФК "Арсенал"Спорт 28 мая, 21:00
Звягинцев с фильмом "Нелюбовь" получил приз жюри на 70-м Каннском фестивалеКультура 28 мая, 20:52
Итудис: игра в защите стала залогом успеха для БК ЦСКА в матче с "Локомотивом-Кубанью"Спорт 28 мая, 20:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков заявил ТАСС, что обсудит свое будущее в клубе с руководством; на вопрос, хочет ли он остаться, специалист отвечать отказался.
"Арсенал" по сумме двух матчей обыграл красноярский "Енисей" в переходных матчах за право остаться в премьер- лиге - 1:2 на выезде и 1:0 дома. После матча последнего тура чемпионата, когда стало ясно, что "Арсенал" сыграет в переходных играх, Кирьяков заявил, что оставить клуб в премьер-лиге - вызов для него.
"Эмоций не осталось, все осталось на футбольном поле, - признался Кирьяков. - Думаю, вызов принял достойно. Но это общая заслуга, не только моя - команда, тренерский штаб, президент, генеральный директор, административный штаб. Ребята - молодцы: в решающий момент вытащили из себя все резервы, оставили себя полностью на футбольном поле, отлично сработали".
"Я всех поздравляю. Весь клуб проделал огромную работу, чтобы команда ни в чем не нуждалась. Мы все сделали это все вместе", - добавил собеседник ТАСС.
На вопрос, есть ли у него понимание, останется ли он в клубе на следующий сезон, тренер ответил: "Пока ничего не понимаю. Мой контракт заканчивается 31 мая, есть что обсудить с руководством, есть о чем поговорить. Вы знаете, мне кажется, сейчас не стоит задавать этот вопрос. Надо просто насладиться тем, что мы сделали, а потом уже будем думать о будущем".
"Не хочу на эту тему говорить. Победа сейчас - самое главное. Тем более, на фоне того, что "Оренбург" проиграл в тяжелой борьбе, а мы в тяжелой борьбе выиграли", - добавил Кирьяков.
Ранее генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов заявил ТАСС, что Кирьяков выполнил задачу на сезон - остаться в премьер-лиге, однако его будущее будет обсуждаться на попечительском совете клуба, которое состоится на днях.