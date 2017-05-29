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Российский хоккеист Сергачев в составе "Виндзора" стал обладателем Мемориального кубка

Спорт
29 мая, 5:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

18-летний защитник стал шестым россиянином, которому удалось завоевать этот трофей

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Михаил Сергачев

Михаил Сергачев

© Jeffrey T. Barnes/Getty Images

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский защитник Михаил Сергачев в составе клуба "Виндзор Спитфайерс" стал обладателем одного из самых главных трофеев в юниорском хоккее - Мемориального кубка.

В финале "Виндзор", который в этом году принимал турнир, обыграл "Эри Оттерс" со счетом 4:3. 18-летний Сергачев отметился в этой встрече результативной передачей. Всего на турнире он провел 4 матча и набрал 4 (1+3) очка.

Сергачев стал шестым россиянином, которому удалось завоевать Мемориальный кубок. Ранее это делали Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин (2012) и Кирилл Кабанов (2012).

Сергачев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года "Монреалем" под общим девятым номером. В этом сезоне он успел дебютировать в НХЛ, сыграл 4 матча. В OHL в этом сезоне на его счету 50 матчей и 43 (10+33) очка. Также Сергачев завоевал бронзовые медали на молодежном чемпионате мира - 2017.

Мемориальный кубок - трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Он разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом-хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трех подлиг CHL - Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В этом году трофей разыгрывался в 99-й раз.

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