Власти Ленобласти предложили построить гоночную трассу в Ломоносовском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Строительство гоночной трассы в Приозерском районе Ленинградской области может негативно сказаться на экологии данной территории, поэтому лучше перенести проект в Ломоносовский район. Такое мнение высказал ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко.

"Лично для меня строительство трассы в Приозерском районе на базе "Игоры" - не самое лучшее место. Это все-таки экологически чистое место, а гоночная трасса предполагает тренировочные заезды и многое другое. Для меня было лучше устроить трассу в Ломоносовском районе, где мы в свое время резервировали территорию до того, как появился проект в Сочи", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о начале строительства гоночной трассы мирового уровня в Ленинградской области по проекту немецкого архитектора Германа Тильке. Детали проекта стоимостью несколько миллиардов рублей инвестором не раскрывались.