Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане

Спорт
30 мая, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Мероприятие является частью кампании Центра спорта и образования "Самбо-70" и Федерации самбо Москвы, направленной на продвижение самбо "Первые на шельфе - первые в спорте"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4294597.stepNow *12 +1}} - 6 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4294597.sliderLength-1}}
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
Выбор редакции
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности 30 мая, 17:02
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Версале
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа 30 мая, 16:08
Последствия шквального ветра в Москве и области 30 мая, 14:09
Вид на реку Кума у дамбы Отказненского водохранилища
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья 29 мая, 20:49
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman 29 мая, 20:38
11 человек погибли в результате урагана в Москве 29 мая, 18:37
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4294597'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4294597'].sliderLength - 1}}
+
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко
© Денис Кравченко

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Представители Центра спорта и образования "Самбо-70" провели показательные поединки в самом большом октагоне в мире - на вертолетной площадке морской платформы в Тихом океане у берегов Сахалина.

Мероприятие является частью кампании Центра спорта и образования "Самбо-70" и Федерации самбо Москвы, направленной на продвижение самбо "Первые на шельфе - первые в спорте".

В показательных выступлениях приняли участие двукратный чемпион мира Владимир Приказчиков, победитель Универсиады Дмитрий Герасименко, Александр Сучков, Евгений Тарасов, Сергей Николаев, Александр Чеботарь, Владимир Алексеев, Манучехр Кодири.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
3
В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек
4
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
5
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
6
Суд отказался вызвать Медведева на допрос по иску Усманова к Навальному
7
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама