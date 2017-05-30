Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Представители Центра спорта и образования "Самбо-70" провели показательные поединки в самом большом октагоне в мире - на вертолетной площадке морской платформы в Тихом океане у берегов Сахалина.

Мероприятие является частью кампании Центра спорта и образования "Самбо-70" и Федерации самбо Москвы, направленной на продвижение самбо "Первые на шельфе - первые в спорте".

В показательных выступлениях приняли участие двукратный чемпион мира Владимир Приказчиков, победитель Универсиады Дмитрий Герасименко, Александр Сучков, Евгений Тарасов, Сергей Николаев, Александр Чеботарь, Владимир Алексеев, Манучехр Кодири.