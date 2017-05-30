"Химки" победили "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" одержали победу над петербургским "Зенитом" со счетом 97:73 в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Алексей Швед, набравший 22 очка. Больше всех очков в составе "Зенита" набрал защитник Сергей Карасев (14). Перед матчем Швед получил приз, как самый ценный игрок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
"Химки" сократили отставание в серии до трех побед (1-2). Следующий матч пройдет в Химках 1 июня.