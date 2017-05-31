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Крым получил 760 футбольных мячей для детей от УЕФА

Спорт
31 мая, 8:32 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая./ТАСС

Часть мячей будет передана детским домам, спортивным школам и секциям в разных районах республики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая./ТАСС/. Крымский футбольный союз (КФС) в рамках сотрудничества с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил партию мячей, пожертвованных Детским фондом УЕФА, сообщает пресс-служба КФС.

"Сегодня от Детского фонда УЕФА мы получили 760 мячей для детского футбола, которые, в первую очередь, будут распределены между детско-юношескими командами, которые участвуют в детско-юношеской футбольной лиге Крыма", - цитирует пресс-служба руководителя детско-юношеского комитета КФС Геннадия Сапожникова.

Часть мячей будет передана также детским домам, спортивным школам и секциям в разных районах Республики Крым.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

В марте 2017 года делегация КФС посетила штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне, в ходе визита была достигнута договоренность об оказании благотворительной помощи детскому футболу на полуострове.

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