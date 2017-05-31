У Тайгера Вудса при аресте не обнаружили следов алкоголя в крови

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Экспертиза показала, что у американского гольфиста Тайгера Вудса не было следов алкоголя в крови в тот момент, когда его арестовали. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си, журналисты которого ознакомились с документами полиции.

Как сообщалось ранее, 41-летний спортсмен был арестован в воскресенье около своего дома примерно в 03:00 по местному времени (10:00 мск) по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. По словам представителя полиции Кристин Райтлер, после задержания Вудс был помещен в тюрьму округа Палм-Бич и через несколько часов выпущен под личное поручительство, без уплаты залога. Спортсмен после инцидента опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не был пьян на момент ареста, а его состояние объясняется неожиданной реакцией организма на выписанные врачом лекарства. Обвинения спортсмену, как ожидается, предъявят в начале июля.

Ранее новостной ресурс TMZ утверждал, что спортсмен отказался пройти тест на содержание алкоголя в организме, а также вел себя со стражами порядка заносчиво. Полученные Эн- би-си материалы это не подтверждают. Из них следует, что Вудс "находился в замешательстве", но "был настроен на сотрудничество" с полицией, а также прошел указанную экспертизу, которая показала, что он не употреблял спиртные напитки. Вместе с тем Вудс казался сонным, он с трудом передвигался, его речь была замедленной и неразборчивой.

В публикации отмечается, что Вудс спал за рулем автомобиля в тот момент, когда его обнаружили стражи порядка. Двигатель машины работал, шины на передних колесах были спущены, диски повреждены. Свое состояние гольфист объяснил тогда сотрудникам правоохранительных органов тем, что принимал не менее четырех препаратов, прописанных ему врачом, в том числе сильнодействующее обезболивающее. Полиция, как отмечает телеканал, планирует в течение суток опубликовать видеозапись с камеры, имевшейся у стража порядка, который участвовал в задержании Вудса.

В ноябре 2009 года Вудс попал в аварию у своего дома в Орландо (штат Флорида), его "Кадиллак" врезался в пожарный гидрант и дерево. Тогда полиция выписала Вудсу штраф - $164. За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.

Вудс занимает второе место по количеству побед на турнирах серии "Мэйджор" - 14, рекордсменом является другой американский гольфист, Джек Уильям Никлаус, по прозвищу "Золотой медведь", который за свою карьеру выиграл в общей сложности 18 крупных турниров.