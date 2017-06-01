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СМИ: "Реал" хочет купить Азара у "Челси" за рекордные €115 млн

Спорт
1 июня, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Самым дорогим трансфером в истории футбола на данный момент является переход Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за €105 млн

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Эден Азар

Эден Азар

© EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мадридский футбольный клуб "Реал" заинтересован в переходе бельгийского полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара и готов заплатить за него рекордную сумму. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По сообщению нескольких мадридских журналистов, представители "Реала" встречались с людьми из окружения Азара не менее трех раз в этом году. Испанский клуб дал понять, что они готовы заплатить за бельгийца €115 млн, если это потребуется, что станет самым крупным трансфером в истории футбола.

На встречах представителей "Реала" и Азара подробно обсуждались вопросы тактики и предполагаемой роли бельгийца в мадридском клубе. Азару пообещали, что он будет играть выдвинутого вперед плеймекера, располагаясь позади атакующей тройки испанской команды: португальца Криштиану Роналду, валлийца Гарета Бейла и француза Карима Бензема.

Самым дорогим трансфером в истории футбола на данный момент является переход французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. Сумма трансфера официально составила €105 млн.

В прошедшем сезоне Азар выиграл чемпионат Англии в составе "Челси" и дошел до финала Кубка страны. Он провел 43 игры за сезон, забив 17 мячей и отдав семь голевых передач.

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