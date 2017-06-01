Чалов прочитал стихотворение Бунина "Детство" в рамках проекта "Лирика футбола"

YouTubeWelcome2018·com - портал болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов прочитал стихотворение Ивана Бунина "Детство" в рамках проекта официального портала для болельщиков чемпионата мира Welcome2018.com "Лирика футбола". Ролик опубликован на официальных каналах портала Welcome2018.com в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Youtube.

В рамках проекта будет размещена серия видеороликов с российскими футболистами, которые прочитают свои любимые стихотворения. Ранее героями проекта стали защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий, прочитавший стихотворение Сергея Есенина "Береза", полузащитник самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров со стихотворением Александра Пушкина "Поэт" и полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, который прочитал отрывок из произведения Владимира Маяковского "Послушайте".

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города-организаторы Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018