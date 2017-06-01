"Енисей" объявил о переходе главного тренера Тихонова в "Крылья Советов"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Андрей Тихонов будет назначен главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба красноярского "Енисея".

Летом 2016 года Тихонов возглавил "Енисей". Под его руководством команда провела лучший сезон в своей истории, заняв третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но уступив в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) тульскому "Арсеналу" по правилу гостевого гола (2:1, 0:1). В Кубке России красноярский клуб дошел до 1/8 финала, выбив из турнира московский ЦСКА.

"Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и во второй раз в своей истории вылетели в ФНЛ.

Тихонов является восьмикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России в составе московского "Спартака", за который он играл с 1992 года по 2000 и в 2011 году. В составе "Крыльев Советов" в 2004 году Тихонов становился бронзовым призером чемпионата страны. В футболке самарского клуба он в сумме провел 126 матчей, забив 26 мячей. В 2006 году футболист в составе подмосковных "Химок" одержал победу в первом дивизионе.

Свою тренерскую карьеру Тихонов начал в "Крыльях Советов" в 2008 году, также он работал в тренерских штабах московского "Спартак" и "Краснодара".