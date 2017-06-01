Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джикия: состав сборной России по футболу можно назвать боевым

Спорт
1 июня, 19:15 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Защитник признался, что лично уже просматривал для себя игры ближайшего соперника - 5 июня сборная сыграет в Будапеште с венграми

Поделиться
Материал из 1 страницы
Георгий Джикия

Георгий Джикия

© Виталий Тимкив/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Нынешний состав сборной России по футболу можно охарактеризовать словом "боевой". Такое мнение журналистам высказал после тренировки защитник команды Георгий Джикия.

Команда Станислава Черчесова продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии.

На вопрос, каким словом можно охарактеризовать нынешнюю сборную, Джикия ответил: "Боевая". "Прекрасно потренировались, в целом все хорошо, работаем по плану. Клубные дела позади, все мысли о сборной", - подселился защитник впечатлениями от работы на тренировке.

Джикия признался, что лично уже просматривал для себя игры ближайшего соперника - 5 июня сборная сыграет в Будапеште с венграми. "Сам лично смотрел, изучил соперника. А что касается разбора и точечных моментов, нам расскажут, как обычно, за день-два".

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня сыграет с венграми. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и компания ННК
2
"Яндекс" закроет офисы в Киеве и Одессе
3
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
4
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
5
ТЦ "Авиапарк" в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
6
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
7
Биография итальянского тренера Роберто Манчини
Темы дня
Загрузка...
Реклама