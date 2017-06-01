Джикия: состав сборной России по футболу можно назвать боевым

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Нынешний состав сборной России по футболу можно охарактеризовать словом "боевой". Такое мнение журналистам высказал после тренировки защитник команды Георгий Джикия.
Команда Станислава Черчесова продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии.
На вопрос, каким словом можно охарактеризовать нынешнюю сборную, Джикия ответил: "Боевая". "Прекрасно потренировались, в целом все хорошо, работаем по плану. Клубные дела позади, все мысли о сборной", - подселился защитник впечатлениями от работы на тренировке.
Джикия признался, что лично уже просматривал для себя игры ближайшего соперника - 5 июня сборная сыграет в Будапеште с венграми. "Сам лично смотрел, изучил соперника. А что касается разбора и точечных моментов, нам расскажут, как обычно, за день-два".
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня сыграет с венграми. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).