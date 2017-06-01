"Химки" сравняли счет в полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с "Зенитом"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Химки" победил санкт-петербургский "Зенит" со счетом 73:71 в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Химках.

В составе "Химок" самым результативным игроком стал защитник Алексей Швед, набравший 33 очка. У "Зенита" больше всех очков набрал защитник Сергей Карасев (22).

"Химки" сравняли счет в серии до трех побед - 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 4 июня. Победитель противостояния встретится в финале Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.