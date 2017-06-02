Российский боец Минаков победил бразильца Силву в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков, выступающий в тяжелой весовой категории, победил бразильца Антонио Силву на турнире Fight Nights Global 68, который проходит в Санкт-Петербурге.

Поединок завершился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом ввиду остановки боя из-за пассивной защиты Силвы.

32-летний Минаков остается непобежденным, одержав 20-ю победу в смешанных единоборствах (18 - досрочно). Ранее он регулярно проводил поединки под эгидой одной из крупнейших компаний по организации боев по смешанным единоборствам Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе. Был лишен пояса в 2016 году из-за неактивности.

37-летний Силва имеет в активе 32 боя в смешанных единоборствах, одержав 19 побед (17 - досрочно), потерпев 11 поражений и сведя один поединок вничью. Ранее он также выступал в Bellator, а также в самой популярной организации смешанных боев Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На протяжении карьеры бразилец проводил поединки с такими известными бойцами, как голландец Алистар Оверим (победа), американец Даниэль Кормье (поражение) и россиянин Федор Емельяненко (победа).