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Павлович победил Мохнаткина в титульном бою на турнире в Санкт-Петербурге

Спорт
3 июня, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Сергей Павлович, который не знает поражений в смешанных единоборствах, одержал 11-ю победу в карьере

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Павлович одержал победу над Михаилом Мохнаткиным на турнире Fight Nights Global 68, который проходит в Санкт-Петербурге, и завоевал титул Fight Nights Global в тяжелом весе. Турнир прошел в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Павлович победил единогласным решением судей.

Для Павловича, который не знает поражений в смешанных единоборствах (ММА), эта победа стала 11-й в карьере. На счету Мохнаткина девять побед, два поражения и две ничьи.

Ранее на турнире в Санкт-Петербурге россиянин Виталий Минаков, выступающий в тяжелой весовой категории, победил бразильца Антонио Силву техническим нокаутом во втором раунде.

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