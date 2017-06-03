Павлович победил Мохнаткина в титульном бою на турнире в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Павлович одержал победу над Михаилом Мохнаткиным на турнире Fight Nights Global 68, который проходит в Санкт-Петербурге, и завоевал титул Fight Nights Global в тяжелом весе. Турнир прошел в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Павлович победил единогласным решением судей.

Для Павловича, который не знает поражений в смешанных единоборствах (ММА), эта победа стала 11-й в карьере. На счету Мохнаткина девять побед, два поражения и две ничьи.

Ранее на турнире в Санкт-Петербурге россиянин Виталий Минаков, выступающий в тяжелой весовой категории, победил бразильца Антонио Силву техническим нокаутом во втором раунде.