Бах надеется, что комиссии МОК примут решение по допинговому расследованию в РФ до ОИ-2018

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что комиссии организации вынесут свой вердикт относительно нарушений антидопинговых правил в России до начала зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Слова Баха приводит портал Insidethegames.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014 в Сочи, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая - это специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет принято решение относительно участия сборной России в Играх-2018.

"Наши санкции зависят от отчетов комиссий, - сказал Бах. - Я надеюсь, что мы получим их до старта Олимпиады".

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг- проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследование в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.