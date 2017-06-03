СМИ: Манчини хочет пригласить в "Зенит" футболиста "Ниццы" Балотелли

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заинтересован в приглашении в петербургский футбольный клуб нападающего "Ниццы" Марио Балотелли. Об этом сообщает La Stampa.
В прошедшем сезоне 26-летний Балотелли провел 28 матчей за французский клуб, забив 17 мячей.
В четверг 52-летний Манчини подписал с "Зенитом" контракт на три года с возможностью продления еще на два. На посту главного тренера сине-бело-голубых он сменил румына Мирчу Луческу.