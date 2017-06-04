Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Ковальчук заинтересован в продолжении карьеры в НХЛ

Спорт
4 июня, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ "Нью-Джерси", который владеет правами на 34-летнего нападающего, провел с игроком переговоры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук рассчитывает продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб НХЛ "Нью-Джерси", который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что ни один игрок лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. Ковальчук, в свою очередь, отметил, что хочет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Были сообщения, что Ковальчук останется в КХЛ и не вернется в Северную Америку, - сказал Фридман. - Источники сообщают, что это не так. Ковальчук по-прежнему очень заинтересован в том, чтобы играть в НХЛ в следующем сезоне".

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
В рамках расследования теракта в Лондоне задержаны 12 человек
3
Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в получении взятки
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
6
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама