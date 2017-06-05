Главный тренер сборной Пермского края по велоспорту погиб на соревнованиях по маунтинбайку

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ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Пермского края по велоспорту Константин Колпаков погиб на соревнованиях по маунтинбайку. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.
"К сожалению, произошла трагедия на соревнованиях по маунтинбайку в Пермском крае - во время гонок погиб главный тренер сборной Пермского края по велоспорту Константин Колпаков. По предварительным данным, во время гонок он упал, получив серьезные травмы, в результате чего скончался", - сказал Крутилин.
В пресс-службе федерации велоспорта Пермского края сообщили, что объявлен сбор средств для оказания помощи родственникам Колпакова. "Огромное горе испытывают сейчас его близкие, родные, друзья, спортсмены. Все мы знаем, что после такой трагедии, превозмогая боль, необходимо решать тяжелый ритуальный вопрос, и здесь семье Колпаковых очень нужна поддержка", - отметили в пресс-службе.
Колпаков скончался на 54-м году жизни. Он был мастером спорта, неоднократным участником всесоюзных и всероссийских соревнований.