ПКР работает над реализацией трех пунктов по восстановлению членства в МПК

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) на данный момент работает над реализацией трех пунктов дорожной карты по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

На данный момент ПКР работает по вопросу восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) совместно с Олимпийским комитетом России; подписанию и сбору антидопинговых деклараций, заявлений о ненарушении антидопинговых правил, соглашений и персональных данных со спортсменов и персонала спортсменов, входящих в списки сборных Российской Федерации, сотрудников аппарата ПКР, членов исполкома, комитетов, комиссий, советов и рабочих групп ПКР; включению в международный и национальный регистрируемые пулы тестирования российских спортсменов-паралимпийцев.

"Начиная с 11 января 2017 года по настоящее время координационный комитет ПКР направил в МПК и рабочую группу МПК информационные материалы, документы и запросы по выполнению 62 пунктов дорожной карты из 67 пунктов, - говорится в заявлении. - Выполнение большинства пунктов было подтверждено по итогам встречи членов координационного комитета ПКР и рабочей группы МПК 8-9 мая в Бонне (Германия)".

В настоящее время ПКР ожидает согласования от рабочей группы МПК и комитета соглашения об информационном взаимодействии в области персональных данных между организациями. После подписания данного соглашения ПКР сможет предоставить в МПК, включая рабочую группу, информацию относительно персональных данных в рамках выполнения ряда пунктов дорожной карты.

"На июнь 2017 года планируется проведение заседания антидопингового комитета МПК, на котором будут рассмотрены следующие документы, направленные Паралимпийским комитетом России в МПК и рабочую группу МПК в феврале-мае 2017 года: образовательная антидопинговая программа ПКР; Антидопинговые правила ПКР; "горячая линия" ПКР; информационный материал по соблюдению ПКР Всемирной антидопинговой программы, - говорится в сообщении. - Сразу после согласования с антидопинговым комитетом МПК и рабочей группой МПК образовательной антидопинговой программы ПКР (в июне 2017 года) Паралимпийский комитет России готов приступить к ее реализации".

Членство Паралимпийского комитета России было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. МПК отложил до сентября решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты. Такое решение оставляет открытым вопрос участия российских спортсменов в предстоящей Паралимпиаде, которая продет в марте 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.