Вход на станцию метро Москвы "Спартак" будет свободным после матчей Кубка конфедераций

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вход на станцию московского метро "Спартак" будет свободным для всех пассажиров после окончания матчей Кубка конфедераций. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"В дни матчей проезд по FanID бесплатный. При этом с самого матча проезд будет всем бесплатный, так как турникеты будут открыты для всех, потому что поток будет очень большой", - сказал Латыпов.

Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.