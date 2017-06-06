Бачински сыграет с Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Швейцарская теннисистка Тимея Бачински победила француженку Кристину Младенович в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:4, 6:4 в пользу швейцарской теннисистки. Матч продолжался 1 час 49 минут и дважды был прерван из-за дождя.

В полуфинале Бачински, "посеянная" на турнире под 30-м номером, сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в своем четвертьфинале была сильнее 11-й "ракетки" турнира датчанки Каролин Возняцки - 4:6, 6:2, 6:2. Для Остапенко этот результат является лучшим в карьере на турнирах серии Большого шлема.

Во вторник также должны были состояться два мужских четвертьфинала, но из-за дождя они были перенесены на среду.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.