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Бачински сыграет с Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису

Спорт
6 июня, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В четвертьфинале Бачински победила Кристину Младенович, Остапенко - Каролин Возняцки

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Тимея Бачински

Тимея Бачински

© EPA/IAN LANGSDON

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Швейцарская теннисистка Тимея Бачински победила француженку Кристину Младенович в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:4, 6:4 в пользу швейцарской теннисистки. Матч продолжался 1 час 49 минут и дважды был прерван из-за дождя.

В полуфинале Бачински, "посеянная" на турнире под 30-м номером, сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в своем четвертьфинале была сильнее 11-й "ракетки" турнира датчанки Каролин Возняцки - 4:6, 6:2, 6:2. Для Остапенко этот результат является лучшим в карьере на турнирах серии Большого шлема.

Во вторник также должны были состояться два мужских четвертьфинала, но из-за дождя они были перенесены на среду.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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