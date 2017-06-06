FIS настаивает на увеличении срока дисквалификации норвежской лыжницы Йохауг

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает настаивать на увеличении 13-месячной дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Об этом заявил адвокат спортсменки Кристиан Юрт, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал 28-летнюю спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Во вторник прошли слушания по делу Йохауг в Спортивном арбитражном суде (CAS), решение ожидается в июле.

"FIS утверждает, что срок дисквалификации должен быть "разумно продлен". В ходе переговоров прозвучали числа от 16 до 20 месяцев на усмотрение судей. Я считаю, что нет никаких оснований для такого решения", - сказал Юрт.

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке "Тур де Ски".