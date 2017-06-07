Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров: решение переименовать ФК "Терек" в "Ахмат" основано на обращениях болельщиков

Спорт
7 июня, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Глава Чечни подчеркнул, что совет директоров клуба провел целый ряд встреч, прежде чем принять это решение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Решение о переименовании грозненского футбольного клуба "Терек" в "Ахмат" не является сиюминутным, а основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров.

Решение о переименовании ФК "Терек" в "Ахмат" было принято руководством клуба во вторник.

Дорогие друзья! Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что Грозненский футбольный Клуб отныне называется «Ахмат». Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, Совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет Клуб именовался «Тереком», до этого носил имена «Динамо» и «Нефтяник». За 70 лет были взлёты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлёта. В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжёлый период в истории Чечни и чеченского народа Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный Клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды. И через три года, досрочно, Клуб вышел в премьер-лигу, также стал обладателем Кубка России. В сезоне 2016-17 г.г. команда занимает пятое место. Очень достойный результат! Ко мне неоднократно обращался Совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании Клуба. Мнение болельщиков - для нас бесценно! Но решение далось нелегко! И связано это с тем, что присвоение команде имени «Ахмат» возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя Великого Ахмата-Хаджи - человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, ОБЯЗАН ИГРАТЬ СТО РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ! Долг каждого из нас - создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем всё, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени «Ахмат»! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный Клуб «Ахмат», а таковых миллионы! #Ахмат #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Грозненский футбольный клуб отныне называется "Ахмат". Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений", - заявил Кадыров.

"Присвоение команде имени "Ахмат" возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя великого Ахмата-Хаджи - человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы", - добавил руководитель Чечни.

"Терек" занял в чемпионате России сезона-2016/17 пятое место. Клуб был основан в 1958 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
2
СМИ сообщили о стрельбе в парламенте Ирана
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
6
СК просит арестовать вице-губернатора Курской области
7
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы
Темы дня
Загрузка...
Реклама