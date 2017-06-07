Источник: бывший футболист "Спартака" Ребко перейдет в московский "Арарат"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бывший футболист "Спартака" Алексей Ребко продолжит карьеру в московском "Арарате". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Ребко подпишет контракт в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано на три года", - сказал источник.

Последним клубом 31-летнего полузащитника был "Луч- Энергия", который он покинул после завершения сезона-2016/17. Помимо владивостокской команды, он выступал за "Спартак" (2002 - 2007), "Рубин" (2008), "Москву" (2008 - 2009), московское "Динамо" (2010), "Ростов" (2011, 2014 - 2015), "Томь" (2012), "Амкар" (2012 - 2014). В 2009 году Ребко провел три матча за сборную России.

Клуб "Арарат" основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию "Арарат" уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат". Ранее игроком команды стал другой бывший игрок "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко.

Главным тренером команды в среду был назначен Сергей Булатов.