Более 2000 спасателей будут обеспечивать безопасность во время Кубка конфедераций в Казани

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Более 2000 сотрудников МЧС Татарстана и представителей городских служб будут обеспечивать безопасность во время матчей Кубка конфедераций в Казани. Об этом во время пресс-конференции сообщил журналистам начальник управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.

"На сегодняшний день Исполкомом Казани совместно с МЧС Татарстана создана необходимая группировка сил и средств для реагирования на возможные нестандартные ситуации. Общее число личного состава составляет 2112 человек. По газовым сетям, электросетям и водопроводным сетям дежурят по 4 команды, общая численность 153 человека", - пояснил он.

По его словам, особое внимание будет уделяться работе потенциально опасных объектов: руководителей таких предприятий будут просить соблюдать все правила пожарной безопасности и запретить проведение пожароопасных работ, еще раз проверить готовность систем оповещения.

Во время подготовки и в период проведения Кубка конфедераций в Казани вводятся специальные меры по обеспечению безопасности. Основные из них будут работать в зоне "последней мили" - территории в радиусе одного километра вокруг стадиона "Казань-Арена". В дни матчей в границах зоны вводится преимущественно пешеходная зона.

Также на период проведения Кубка конфедераций в Казани изменились правила проведения публичных мероприятий. Все митинги, пикеты в период с 1 июня по 12 июля 2017 года могут проводиться в определенный временной интервал и только на трех площадках. При этом количество участников не должно превышать 150 человек.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.