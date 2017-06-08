Полицейский эскорт будет сопровождать арбитров на Кубке конфедераций

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полицейский эскорт будет сопровождать футбольных арбитров во время проведения Кубка конфедераций. Об этом журналистам сообщил руководитель отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира Джей Нойхаус.
"Судей во время Кубка конфедераций будет охранять полиция. От гостиницы до стадиона их будет сопровождать полицейский эскорт. Как именно это будет осуществляться, решать МВД", - сказал Нойхаус.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.