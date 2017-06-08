Президент "Локомотива": бесплатный футбол на телевидении - это ненормально

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Бесплатных трансляций матчей чемпионата России по футболу быть не должно, модель, которую сейчас реализовывает телеканал "Матч ТВ", является спорной. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент московского "Локомотива" Илья Геркус.

Центральные матчи чемпионата России в сезоне-2016/17 показывались на федеральном канале "Матч ТВ", который является бесплатным для телезрителей.

"Конечно, футбол не должен быть бесплатным. Телевидение у нас было бесплатным исторически, и это ненормально", - сказал Геркус.

"Телевизор стоит денег. А почему тогда то, что он показывает, не стоит? Почему за билет в кино вы платите деньги, а за телевидение - нет? Потому что люди к этому привыкли, поэтому?" - добавил он.

"Я согласен, что популяризация - штука непростая, ее нельзя терять из вида. Но ту модель, которую сейчас реализовывает "Матч ТВ", я считаю очень спорной. Показывать бесплатно и ждать, что потом люди начнут платить... А когда потом?" - сказал Геркус.