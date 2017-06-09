Безопасность, комфорт и красивый футбол: Казань готовится встречать Кубок конфедераций

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Казань создала все необходимые условия для того, чтобы и спортсмены, и болельщики Кубка конфедераций по футболу чувствовали себя комфортно. Как рассказал ТАСС министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов, в столице республики предусмотрены повышенные меры безопасности, продумана транспортная логистика и городская инфраструктура.

"Сегодня у нас никаких сомнений нет, что все будет нормально во время Кубка Конфедераций, что будет комфортно, удобно на территории города всем, кто сюда приедет, и тем, кто здесь живет", - пояснил собеседник агентства.

Готовность номер один

Как сообщил Леонов, сейчас инфраструктура Казани и стадион "Казань-Арена" практически полностью готовы к Кубку конфедераций. "Казань-Арена" со 2 июня находится в управлении Организационного комитета "Россия-2018".

"У нас все средства и силы готовы. Вы видите, что с 1 июня на территории города усилены меры безопасности. Сегодня установленная на "Казань-Арене" система не позволяет просто даже по умолчанию пронести какие-то запрещенные... вещества, препараты и файеры", - добавил он.

Основные меры безопасности предприняты в зоне "последней мили" - территории в радиусе одного километра вокруг стадиона "Казань-Арена". В дни матчей в ее границах вводится преимущественно пешеходная зона. Аэропорты, вокзалы, сам стадион, тренировочные площадки, отели, где будут проживать команды, с 1 июня также усилили меры безопасности. Специально к Кубку конфедераций создан региональный оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме.

Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани Дамир Фаттахов уверен, что гости Казани, в том числе и иностранные туристы, отнесутся к принятым мерам с пониманием. "А если они болельщики, они не первый год посещают мероприятия и знают, что все это делается не потому, что организаторам хочется измучить их всех, а в первую очередь, чтобы обеспечить их личную безопасность", - рассказал ТАСС Фаттахов.

Более 2000 сотрудников МЧС Татарстана и представителей городских служб будут обеспечивать безопасность во время матчей Кубка конфедераций в Казани. Особое внимание будет уделяться работе потенциально опасных объектов: руководителей таких предприятий будут просить соблюдать все правила пожарной безопасности и запретить проведение пожароопасных работ, еще раз проверить готовность систем оповещения.

Правила игры

На период проведения Кубка конфедераций в Казани изменились правила проведения публичных мероприятий. Все митинги, пикеты в период с 1 июня по 12 июля 2017 года могут проводиться в определенный временной интервал и только на трех площадках. При этом количество участников не должно превышать 150 человек.

Кроме того, в дни матчей вводятся ограничения по продаже и употреблению алкогольной продукции. Продажу алкоголя (кроме пива в розлив) ограничили на всех объектах розничной торговли, кроме ресторанов. Также не допускается употребление алкоголя на стадионе "Казань-Арена", в аэропорту, на железнодорожных вокзалах.

Гостиницы и спортивное питание

Первыми в Казань 12-13 июня прибудут сборные Мексики и Португалии, матч между этими командами пройдет 18 июня. Тренировки сборных будут проходить на трех стадионах - "Электрон", "Центральный", "Рубин". Предматчевые тренировки команд пройдут уже на стадионе "Казань-Арена".

Команды будут жить в пяти гостиницах, одобренных ФИФА. На время проживания спортсменов по регламенту отели полностью будут находиться в их распоряжении. "Полгода назад был инспекционный визит, соответственно, каждая из команд выбрала себе отель, это стандартная практика для того, чтобы команда спокойно готовилась и жила. В принципе, мы провели инспекцию всех гостиниц нашего города, весь номерной фонд готов, не только для команд, но и для обычных болельщиков, для туристов", - пояснил он.

По словам Леонова, питание у футболистов стандартное, спортивное, "есть определенное техническое задание, но ничего сверхъестественного нет", - сказал он. Когда в Казани проходили Универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта, к примеру, спортсмены из Китая даже привозили с собой многие продукты.

"Здесь все-таки с питанием тех сборных, которые к нам приезжают, каких-то нюансов нет, это стандартное спортивное питание, положенное для спортсменов, чтобы были калории, рацион, баланс", - добавил Владимир Леонов.

Красивый футбол

"Казани объективно повезло с теми командами, которые сюда приезжают. И мы впервые на территории города, на стадионе, увидим грандов мирового футбола, это будет большой праздник. У нас приезжают именитые команды: и Германия, и Мексика, и Чили, и Португалия, и Россия. Поэтому, я думаю, что будет красивый футбол у нас", - рассказал Леонов.

Сборная России 24 июня в Казани встретится с командой Мексики в заключительном туре группового этапа. Как считает Леонов, встреча будет решающей. "Понятно, что группа непростая, серьезные матчи, но будем болеть, будем надеяться, тем более дома и стены помогают", - добавил он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.