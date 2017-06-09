Петербург встретил первых гостей Кубка конфедераций прохладой и дождем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Первые гости и участники Кубка конфедераций по футболу прибыли в пятницу в Санкт-Петербург. Северная столица встретила их дождем и прохладой, температура воздуха в районе аэропорта Пулково к полудню пятницы не превышала 12 градусов тепла.

Впрочем, обстановка в аэропорту царила вполне теплая и гостеприимная, Пулково встречало спортсменов и болельщиков яркими цветами и символикой.

Первой в Пулково прибыла сборная Новой Зеландии. Чартерный рейс из Дублина приземлился в около 12:00 мск. На выходе из зоны обслуживания повышенного комфорта их ожидал специальный автобус.

Остальным гостям и туристам помогает сориентироваться специальное информационное табло с эмблемой Кубка конфедераций. На нем можно найти всю необходимую информацию, в том числе о времени прибытия ближайших автобусов, идущих до метро "Московская". Управляется табло при помощи кнопок, а слабовидящим предлагается воспользоваться встроенной озвучкой.

Городские автобусы компании "Пассажиравтотранс", следующие по выделенной полосе от Пулково до ближайшей станции метро, также украсила футбольная символика, а система оплаты в них была модернизирована для приема банковских карт и смартфонов.

Практически на всем пути из аэропорта гостей встречают плакаты с изображением талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваки и флаги с достопримечательностями Петербурга, есть даже клумба в виде футбольного мяча.

Пулково подготовилось к Кубку конфедераций

Указатели с обозначениями "информационное табло", "транспортный стол", "офис выдачи билетов" в аэропорту встречаются на каждом шагу. Вся навигация - на английском и русском языках. Меры безопасности в аэропорту усилены, но это не создает никаких неудобств пассажирам. Кроме того, в аэропорту дежурят волонтеры, которые всегда готовы прийти на помощь гостям.

Для удобства болельщиков, которые приедут организованными группами, на территории, непосредственно прилегающей к терминалу, организована буферная зона с шатром для защиты от непогоды, точками питания, туалетами. Она позволит развести потоки болельщиков разных сборных. Автобусы-шаттлы будут осуществлять посадку-высадку болельщиков непосредственно перед буферной зоной.

Одуванчик как символ доброты

На входе в аэропорт в пятницу появилась новая скульптура - одуванчик, лепестки которого выполнены в форме человеческих ладоней.

"Этот одуванчик олицетворяет наш земной шар, на котором все мы живем... Это лишнее напоминание нам, что доброта наряду с красотой спасет мир", - сказал на открытии скульптуры губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Автор символической скульптуры - скульптор Григорий Потоцкий.

Рядом с "одуванчиком" расположена еще одна ладошка. По задумке автора, к ней может прикоснуться любой желающий, чтобы передать окружающим импульс доброты. После открытия памятника к ладошке потянулись многие пассажиры и встречающие.

Матчи в Петербурге

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Санкт-Петербурге будет четыре игры, в том числе матч открытия и финал. Встречи состоятся на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей. Арена, строившаяся с 2007 года, открылась 22 апреля.