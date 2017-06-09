Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Новой Зеландии прибыли в Санкт-Петербург для участия в Кубке конфедераций по футболу, сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Пулково. Петербург встретил гостей дождливой погодой.

Чартер из Дублина приземлился около 12 часов, команду из Новой Зеландии встречали представители оргкомитета "Россия-2018", журналисты и фотографы. После прохождения пограничного контроля сборная отправится в город на специальном автобусе.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Санкт- Петербурге будет четыре игры, в том числе матч открытия и финал. Встречи состоятся на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей.

Команда Новой Зеландии станет первым соперником сборной России на турнире. Матч открытия пройдет 17 июня в Санкт- Петербурге.