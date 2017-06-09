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Дубль Роналду помог португальцам разгромить латвийцев в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
9 июня, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Сборная Швеции вырвала победу во встрече с французами в компенсированное время, а команда Андорры прервала 66-матчевую безвыигрышную серию

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/MARIO CRUZ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Латвии со счетом 3:0 в гостевом матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Дублем отметился Криштиану Роналду (41-я, 63-я минуты), еще один гол на счету Андре Силвы (67). Португальцы провели последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A с командами России, Новой Зеландии и Мексики.

В других матчах группы B сборная Швейцарии обыграла команду Фарерских островов (2:0), сборная Андорры оказалась сильнее команды Венгрии (1:0), прервав 66-матчевую безвыигрышную серию. В турнирной таблице лидируют швейцарцы (18 очков), далее идут португальцы (15), венгры (7), сборные Фарерских островов (5), Андорры (4) и Латвии (3).

В матчах группы A сборная Швеции обыграла команду Франции (2:1), победный мяч был забит с центра поля на последней компенсированной минуте после ошибки голкипера французов, команда Нидерландов разгромила сборную Люксембурга (5:0), один из мячей забил полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, сборная Белоруссии оказалась сильнее команды Болгарии (2:1). В турнирной таблице сборные Франции и Швеции делят первое место (по 13 очков), третьими идут - голландцы (10), четвертыми - болгары (9), пятыми - белорусы (5), шестыми - люксембуржцы (1).

В группе H сборная Бельгии обыграла команду Эстонии (2:0), сборные Боснии и Герцеговины и Греции друг другу голов не забили, а команды Кипра оказалась сильнее сборной Гибралтара (2:1). В турнирной таблице первое место занимает команда Бельгии (16 очков), второе - Греции (12), третье - Боснии и Герцеговины (11), четвертое - Кипра (7), пятое - Эстонии (4), шестое - Гибралтара (0).

В финальную часть чемпионата мира выходят победители каждой из девяти групп, лучшие восемь команд из занявших в группах второе место разбиваются на пары и играют стыковые матчи, четыре победителя также выходят в финальную часть турнира.

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