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DM: Шарапова может не сыграть на турнире в Бирмингеме из-за травмы

Спорт
10 июня, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Россиянка старается успеть восстановиться от травмы к началу соревнований, однако источники газеты утверждают, что повреждение спортсменки ставит под сомнение ее участие в предстоящем турнире

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK, архив

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова из-за травмы рискует пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме, который пройдет с 17 по 25 июня. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Ранее стало известно, что россиянка получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Издание отмечает, что Шарапова старается успеть восстановиться от травмы к началу соревнований, однако источники газеты утверждают, что повреждение спортсменки ставит под сомнение ее участие в предстоящем турнире.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 - в одиночном разряде.

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