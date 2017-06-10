Матч отбора к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина - Греция завершился дракой

Матч отбора к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина - Греция завершился дракойСпорт 10 июня, 4:35
Трамп сохраняет прежние подходы к НАТО и РФМеждународная панорама 10 июня, 2:48
Тереза Мэй удержалась в кресле премьера ВеликобританииМеждународная панорама 10 июня, 2:40
Суд в Бразилии оправдал Темера по делу о финансировании предвыборной кампанииМеждународная панорама 10 июня, 2:32
DM: Шарапова может не сыграть на турнире в Бирмингеме из-за травмыСпорт 10 июня, 2:30
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе СирииМеждународная панорама 10 июня, 2:18
Генеральная репетиция: сборная России сыграла вничью с чилийцами перед Кубком конфедерацийСпорт 10 июня, 1:15
Звягинцев: полемика вокруг кинокартины "Нелюбовь" говорит о том, что "фильм работает"Культура 10 июня, 0:56
Болт не будет пытаться обновить свои рекорды перед завершением карьерыСпорт 10 июня, 0:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборной Боснии и Герцеговины и командой Греции завершился массовой дракой.
Встреча, прошедшая в Зенице, завершилась вничью - 0:0. Сразу после финального свистка на поле повздорили одноклубники по итальянской "Роме" боснийский форвард Эдин Джеко и греческий защитник Костас Манолас. После этого в инцидент вмешались другие игроки и персонал команд. В результате один из сотрудников сборной Боснии и Герцеговины выбил зуб полузащитнику греков Яннису Яннотасу.
"Боснийцам должно быть стыдно за то, что они не проявили уважение к нашему гимну. Такие вещи не красят футбол", - сказал после игры Манолас, слова которого приводит Football Italia.
В турнирной таблице группы Н первое место занимает команда Бельгии (16 очков), второе - Греции (12), третье - Боснии и Герцеговины (11), четвертое - Кипра (7), пятое - Эстонии (4), шестое - Гибралтара (0).