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Матч отбора к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина - Греция завершился дракой

Спорт
10 июня, 4:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В результате инцидента один из сотрудников сборной Боснии и Герцеговины выбил зуб полузащитнику греков Яннису Яннотасу

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Материал из 1 страницы
© EPA/FEHIM DEMIR

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборной Боснии и Герцеговины и командой Греции завершился массовой дракой.

Встреча, прошедшая в Зенице, завершилась вничью - 0:0. Сразу после финального свистка на поле повздорили одноклубники по итальянской "Роме" боснийский форвард Эдин Джеко и греческий защитник Костас Манолас. После этого в инцидент вмешались другие игроки и персонал команд. В результате один из сотрудников сборной Боснии и Герцеговины выбил зуб полузащитнику греков Яннису Яннотасу.

"Боснийцам должно быть стыдно за то, что они не проявили уважение к нашему гимну. Такие вещи не красят футбол", - сказал после игры Манолас, слова которого приводит Football Italia.

В турнирной таблице группы Н первое место занимает команда Бельгии (16 очков), второе - Греции (12), третье - Боснии и Герцеговины (11), четвертое - Кипра (7), пятое - Эстонии (4), шестое - Гибралтара (0).

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