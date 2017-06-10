Призер ОИ-2004 в ходьбе на 50 км Денис Нижегородов пока не собирается уходить из спорта

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер Олимпиады-2004 в Афинах Денис Нижегородов, ставший третьим на чемпионате России на дистанции 50 км, пока не собирается завершать свою спортивную карьеру. Об этом 36-летний спортсмен сообщил ТАСС.

Нижегородов на чемпионате России в Чебоксарах финишировал с результатом 3 часа 53 минуты 34 секунды. Чемпионом России стал Дементий Чепарев (3:43.03), серебро - у Сергея Шарыпова (3:47.12).

"По ходу дистанции был момент, когда я вообще не понимал, что происходит, но я все равно сумел собраться и дотянуться до бронзовой медали чемпионата России, - отметил Нижегородов. - Планирую ли я выступать дальше? Честно скажу, я даже не знаю, что будет завтра с моим организмом. А о том, дотяну ли я до Олимпиады в Токио, вообще не думаю, все-таки возраст дает о себе знать".

"Никаких громких заявлений об уходе из спорта или долгосрочных планах на будущее делать не хочу, - продолжил спортсмен. - Я работаю на тренировках и выхожу на старты, если организм позволяет. Заявка в IAAF (Международную ассоциацию легкоатлетических федераций) на участие в международных соревнованиях была подана мною в свое время, но пока никакого ответа я не получил".

Нижегородов напомнил, что крупные победы на дистанции 50 км очень часто одерживали возрастные спортсмены. "Поляк Корженевский выиграл Олимпиаду 2004 года в Афинах в возрасте 36 лет, наш Герман Скурыгин уже в немолодом возрасте также показывал высокие результаты", - заметил собеседник агентства.

В активе Нижегородова есть также бронза Олимпиады-2008 года в Пекине и золото чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.